Правоохоронці виявили сайт, який збирав персональні дані українців

Правоохоронці викрили жителя Київської області, який через сайт збирав, а після поширював персональні дані громадян України. Під час обшуку вилучена комп'ютерна техніка та база персональних даних.

Про це повідомили в прес-службі Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що за даним фактом розпочато справу за ч. ст 2.361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів, автоматизованих систем, комп'ютерних мереж і поширення персональних даних громадян України).

"У ході досудового розслідування встановлено, що громадянин організував діяльність веб-ресурсу, через який здійснював поширення персональних даних громадян України. Для цього він створив відповідну форму, в якій відвідувачі ресурсу реєструвалися з метою отримання інформації. Після цього розробник сайту несанкціоновано отримував доступ до персональних даних користувачів", - повідомили правоохоронці.

Підозрюваному загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку минулого тижня в Telegram з'явилося кілька ботів, які поширювали персональні дані українців. Один з ботів злив базу даних, в якій було 26 мільйонів водійських посвідчень.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України спіймала хакера, який викрав особисті дані жителів ЄС і США. Хакер, відомий під псевдонімом "Sanix", виклав у минулому році на продаж найбільшу за всю історію викрадену базу даних.