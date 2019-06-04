Правоохоронці викрили рейдерів, які захопили гранітний кар'єр

ДБР та СБУ спільно викрили групу осіб, яка діяла за попередньою змовою та організувала рейдерське захоплення (гранітний кар'єр) майна та майнових прав підприємства на суму 227,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДБР.

Для здійснення рейдерського захоплення було залучено посадову особу Державної служби геології та надр України, а також інших посадових осіб контролюючих та правоохоронних органів.

"Так, з грудня 2018 року по червень 2019 року для захоплення підприємства були вчинені завідомо безпідставні правочини, реєстраційні дії внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства", - йдеться у повідомленні.

За повернення кар'єру від підприємця вимагали 10 млн грн. 3 червня двох учасників рейдерської схеми було затримано під час отримання двох сум: 390 тисяч доларів за повернення бізнесу та 25 тисяч доларів за вирішення питань з працівниками Держгеонадрів. Ще двох осіб затримали як співучасників вчинення злочинів.

"Спільною роботою ДБР та СБУ довели, що можна захистити підприємців, встановити справедливість та притягнути винних до відповідальності, навіть якщо злочинці простягли свій вплив на правоохоронні та державні органи. ДБР – союзник для всіх, хто захищає підприємців та закон", - повідомив директор ДБР Роман Труба.

У прес-службі повідомляють, що організатори схеми протиправно заволоділи майном та вимагали від підприємця:

390 тисяч доларів за повернення майна, погрожували передати його третім особам;

30 тисяч доларів США за поновлення ліцензії на видобування надр та оформлення акту перевірки кар’єру представниками Державної служби геології та надр України без виявлених порушень.

"Службові особи Державної служби геології та надр України шляхом перевірок у сфері надрокористування здійснювали тиск на представників підприємства для того, щоб вони не чинили спротив рейдерському захопленню. Проведено обшук у Голови Державної служби геології та надр України, а також в Центральному міжрегіональному відділі департаменту державного геологічного контролю державної служби геології та надр України", - повідомили у ДБР.

Усього проведено 10 обшуків в Києві та двох областях України. Один - невідкладний в приміщенні відділення "Приватбанку", де рейдери отримали гроші.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні проводиться за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 260-2, ч.4. ст. 190 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше у Києві на вулиці Бориспільській у Дарницькому районі більше 62 рейдерів намагались здійснили захоплення спорткомплексу "Схід", зламавши вхідні двері і забарикадувавшись з середини.