Правоохоронці провели оперативно-профілактичні рейди в Донецькій області

Правоохоронці провели рейди в Маріуполі, Сартанах і Гнутово

В ходе оперативно-профилактических мероприятий в Мариуполе, Сартане и Гнутово Донецкой области задержали шесть человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС.

Сообщается, что рейды проводились по приказу командующего Объединенных сил Сергея Наева с целью обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки, наркотических средств, установлению лиц, причастных к незаконным вооруженным формированиям, и стабилизации криминогенной ситуации.

В пресс-центре ООС сообщили, что "по горячим следам раскрыто два грабежа, грабители задержаны и доставлены в отдел полиции г. Мариуполь. Раскрыто 22 кражи, а вещественные доказательства (ювелирные изделия, деньги, бытовая техника, компьютерная техника, мобильные телефоны и т.д.) у злоумышленников изъяты".

Кроме того, был задокументирован факт незаконного обращения с оружием и задокументировано три уголовных правонарушения по фактам изъятия наркотических веществ. Всего задокументировано 192 административных правонарушения, за совершение которых составлены соответствующие протоколы.

Напомним, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе 16 февраля российские оккупационные войска 6 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе с применением запрещенного вооружения, один военный погиб, один ранен.