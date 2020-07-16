Інсценували вбивство: у Черкасах запобігли замаху на заступника мера

Фото: Юрій Ботнар (dzvin media)

Правоохоронці затримали депутата черкаської міськради, який замовив вбивство Ботнара

Правоохоронці попередили спробу замовного вбивства заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара. У зв'язку з даною справою затримали депутата черкаської міської ради.

Про це повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, депутат черкаської міськради замовив вбивство Ботнара через особистий конфлікт на тлі розподілу сфер впливу.

"Депутат знайшов посередника, якому доручив підібрати виконавця вбивства і заплатив йому завдаток. У ході спільної багатоходової спецоперації правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови і після передачі грошей, в якості оплати за злочин, затримали її організатора в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України", - повідомили в ГБР.

Зараз вирішується питання про повідомлення затриманому депутату про підозру у підготовці та організації умисного вбивства та його замовлення (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 15 п. 11, п. 12 год. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України). Також йому готують обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Затриманому загрожує тюремний термін від 10 до 15 років.

Фото: затримання депутата черкаської міськради (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, 16 липня мер Черкас Анатолій Бондаренко заявив про зникнення свого заступника Юрія Ботнара, якого не бачили з вечора 15 липня.

Пізніше поліція порушила кримінальну справу у зв'язку зі зникненням Ботнара.