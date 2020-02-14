Правоохоронці попередили вбивство співробітниці Академії СБУ

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) попередили замовне вбивство співробітниці Національної академії Служби. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу відомства.

За даними служби, колишній чоловік співробітниці Академії Служби розшукував кілера для її вбивства. З жінкою у замовника тривають судові суперечки щодо визначення місця проживання спільної дитини та виплати аліментів.

Правоохоронці здійснили у Києві імітацію зникнення та обстановки вбивства жертви, після чого повідомили замовника про його виконання. Життя дружини він оцінив в 1 тис. доларів.

Фото: місце затримання (ssu.gov.ua)

Співробітники СБ України затримали колишнього чоловіка одразу після перерахування останньої суми коштів за виконану роботу в одному із райцентрів Кіровоградщини.

"У межах розпочатого кримінального провадження вирішується питання щодо оголошення повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого п. 11 ч. 2 ст. 115 (вбивство на замовлення) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поліція затримала підозрюваного в вбивстві пластичного хірурга Андрія Сотника у Києві.