Правоохоронці переходять на посилений режим роботи до Дня незалежності
Фото: правоохоронці переходять на посилений режим роботи до Дня незалежності (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що правоохоронці переходять на посилений режим роботи з 16 серпня. У зв'язку із запланованими святковими заходами з нагоди Дня Прапора та 30-річчя Незалежності України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.
У місцях масового перебування людей збільшать кількість патрулів. До патрулювання також залучать військовослужбовців Національної гвардії.
За його словами, в Києві працюватиме близько 10 тисяч співробітників поліції і нацгвардійців.
"Щоб забезпечити правопорядок, ми посилимо наряди патрулювання в громадських місцях, на автостанціях, на залізничному вокзалі, в метро і аеропортах", - заявив Клименко.