Правоохоронці відкрили справу через втручання в е-систему судочинства

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У роботу Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи відбулося втручання. Правоохоронці повідомили про підозру адміністратору ДП "Інформаційні судові системи" Державної судової адміністрації.

Про це інформує прес-служба Київської міської прокуратури.

Справа розслідується за ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу.

За даними слідства, підозрюваний на початку 2019 року, обіймаючи посаду заступника начальника відділу, несанкціоновано отримав доступ до корпоративного облікового запису свого підлеглого.

Йдеться про віддалений доступ до серверів ДП ​​"Інформаційні судові системи", які забезпечують діяльність АІС "Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система".

"Чоловік розмістив у системі електронні файли, які за своїми функціями здатні виконувати збір персональних даних з подальшим їх збереженням у певній директорії", - зазначено в повідомленні.

На цей час слідство триває.

Нагадаємо, під час таємної відеоконференції міністрів оборони ЄС до неї підключився журналіст нідерландського видання RTL Nieuws Даніель Верлаан. Після його втручання конференцію закінчили з міркувань безпеки.