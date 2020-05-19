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Правоохоронці направили в суд обвинувачення проти екс-нардепа Сольвара

Новини » Суспільство     19.05.2020 - 17:35
Правоохоронці направили в суд обвинувачення проти екс-нардепа Сольвара
Фото: Руслан Сольвар (facebook.com/solvar.com.ua)

Сольвара звинувачують у незаконному привласненні понад 360 тисяч гривень компенсації за житло

Правоохоронці направили до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата 8-го скликання Руслана Сольвара. Його звинувачують у незаконному отриманні 361,5 тисяч гривень компенсації за житло.

Про це повідомили в прес-службі Спеціалізованої антикорупційної прокуратурі (САП).

Повідомляється, що екс-нардепу були виділені кошти для найму житла в готелі "Київ" у зв'язку з нібито відсутністю власного житла.

"Слідство встановило, що народний депутат отримав у спадок квартиру в столиці, проте приховав цей факт і не відмовився від компенсації за житло. Як наслідок, з державного бюджету було незаконно виплачено 361,5 тис.. гривень компенсацій", - повідомили в САП.

Дії колишнього нардепа кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою, що спричинило тяжкі наслідки).

Максимальна санкція статті передбачає позбавлення волі до шести років.

Нагадаємо, в грудні 2019 року антикорупційні органи повідомили про підозру в незаконному отриманні компенсації за житло Руслану Сольвару. Пізніше суд обрав екс-нардепу запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 370 тис. гривень.

У лютому 2020 року НАБУ завершило розслідування по справі Руслана Сольвара.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України нардепКомпенсацияобвинениеСАП
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