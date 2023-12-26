Правоохранители задержали банду, требовавшую деньги с раненого воина ВСУ (фото)

Схема выбивания средств

В ведомстве рассказывают, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали с них деньги за "мирное решение спорных вопросов".

В частности, дельцы пытались "выбить" вымышленный долг свыше 120 тысяч гривен из раненого воина-гранатометчика ВСУ, вернувшегося с передовой для лечения и реабилитации.

"Услышав отказ в уплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и убойный отдел хребта", - информирует СБУ.

В случае дальнейшего сопротивления рекетирам они угрожали потерпевшему физической расправой.

Задержание преступников

Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки при получении ими части денег от мужчины.

Организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.

К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", ранее уже имевших тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.

Полученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу".

Объявления подозрения и вероятные сроки

В настоящее время всем четырем фигурантам объявлено о подозрении за вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения.

Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.