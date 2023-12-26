Правоохранители задержали банду, требовавшую деньги с раненого воина ВСУ (фото)

СБУ обезвредила на Волыни банду, которая "выбивала" деньги у раненого воина ВСУ. Кроме того, преступная группировка терроризировала и пыталась держать в страхе других жителей региона.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-сслужбу СБУ.
В ведомстве рассказывают, что злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации с местными жителями, а затем требовали с них деньги за "мирное решение спорных вопросов".
В частности, дельцы пытались "выбить" вымышленный долг свыше 120 тысяч гривен из раненого воина-гранатометчика ВСУ, вернувшегося с передовой для лечения и реабилитации.
"Услышав отказ в уплате "дани", участники банды напали на украинского воина и нанесли ему телесные повреждения, в результате чего он получил черепно-мозговую травму и убойный отдел хребта", - информирует СБУ.
В случае дальнейшего сопротивления рекетирам они угрожали потерпевшему физической расправой.
Служба безопасности задержала трех участников преступной группировки при получении ими части денег от мужчины.
Организатором банды оказался уголовник, отбывающий наказание в одной из колоний на Волыни за ограбление.
К незаконной деятельности он дистанционно привлек трех своих сообщников "на свободе", ранее уже имевших тюремные сроки за разбой, кражи и вымогательства.
Полученные преступным способом деньги злоумышленники направляли на собственные нужды, а также пополняли "воровскую кассу".
В настоящее время всем четырем фигурантам объявлено о подозрении за вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, соединенное с причинением тяжкого телесного повреждения.
Задержанные находятся под стражей. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Недавно в Одесской области разоблачили правоохранители, которые выслеживали торговцев наркотиками и забирали у них деньги, не регистрируя уголовные производства.
Также в Одесской области водитель грузового автомобиля подобрал на трассе мужчину. Автостопщик попросил подвезти его, а по дороге потребовал у водителя и его пассажира деньги. После отказа он взорвал в транспортном средстве гранату.
Очень страдают украинцы на оккупированных территориях. Там захватчики требуют деньги за каждый аспект жизни гражданского населения. В частности, россияне "выбивают" деньги у украинцев-водителей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.