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Правоохранители обнаружили очередное место дислокации окупантов в Николаевской области (фото)

Фото: Правоохранители обнаружили очередное место дислокации окупантов в Николаевской области (facebook.com/mykprok)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители провели осмотр места дислокации российских военных в селе Вавилово Николаевской области и обнаружили вражеские боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.

"В помещении фермы оккупанты оставили ряд следов своего пребывания, в частности, боеприпасы, документы, надписи на стенах", - говорится в сообщении.

Прокуроры отмечают, что эти сведения свидетельствуют о совершении ими военных преступлений и помогут в идентификации конкретных военных преступников.

Осмотр места дислокации россиян проходил в селе Вавилово Николаевской области. В настоящее время продолжаются досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.

Напомним, что вчера, 26 февраля, вечером российские оккупанты ударили по Снегиревскому району Николаевской области.

В пятницу, 24 февраля, российские оккупанты из РСЗО обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области. В Николаеве - без атак.

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