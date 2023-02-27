Правоохранители обнаружили очередное место дислокации окупантов в Николаевской области (фото)

Правоохранители провели осмотр места дислокации российских военных в селе Вавилово Николаевской области и обнаружили вражеские боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Николаевской областной прокуратуры.
"В помещении фермы оккупанты оставили ряд следов своего пребывания, в частности, боеприпасы, документы, надписи на стенах", - говорится в сообщении.
Прокуроры отмечают, что эти сведения свидетельствуют о совершении ими военных преступлений и помогут в идентификации конкретных военных преступников.
Осмотр места дислокации россиян проходил в селе Вавилово Николаевской области. В настоящее время продолжаются досудебные расследования по фактам нарушений законов и обычаев войны.
Напомним, что вчера, 26 февраля, вечером российские оккупанты ударили по Снегиревскому району Николаевской области.
В пятницу, 24 февраля, российские оккупанты из РСЗО обстреляли Куцурубскую общину Николаевской области. В Николаеве - без атак.
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