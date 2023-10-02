Правоохранители открыли уголовное дело из-за обрушения Дегтяревского моста в Киеве

По данным следствия, 30 сентября на объекте строительства проводились работы по монтажу мостовых балок. Около 16:20 при установке седьмой балки она потеряла равновесие, сломалась посередине и упала на соседнюю конструкцию.

После этого началась цепная реакция, которая повлекла повреждение ранее установленных мостовых балок и их падение на проезжую часть.

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили работников строительной компании, которые проводили работы, и заказчика работ - коммунальной корпорации "Киевавтодор".

Также будут назначены экспертизы по установлению причин и обстоятельств обрушения строительных конструкций.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью на объекте строительства путепровода в Шевченковском районе столицы (ч. 2 ст. 272 УК).

Обвал Дегтяровского моста в Киеве

РБК-Украина сообщало, что во время ремонтных работ в Киеве обрушились несколько пролетов Дегтяровского моста на проезжую часть. Движение по этому участку перекрыли.

Как заявили в КГГА, ответственность за работы на объекте несет непосредственно подрядчик.

Отметим, что реконструкция Дегтяровского путепровода началась в июне. Работы планировалось завершить до 30 ноября. На реконструкцию власти выделили около 1 млрд гривен.

Больше о последствиях обвала читайте по ссылке.

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