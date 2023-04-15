RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Правоохранители Швеции отпустили россиянку, которую вчера задержали по подозрению в шпионаже

Фото: Правоохранители Швеции отпустили россиянку, которую вчера задержали по подозрению в шпионаже (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 15 апреля, шведский прокурор Джеймс фон Рейс снял арест с человека, который был арестован в четверг и подозревался в преступлениях корпоративного шпионажа и утечке данных в Гетеборге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление прокуратуры Швеции.

"Подозрения по арестованному в четверг ослабли, а также не было достаточных оснований для задержания", - говорится в сообщении.

Прокурор заявил, что именно поэтому он принял решение об увольнении человека.

Предварительное следствие продолжается с проведением дополнительных следственных мероприятий. У прокуратуры Швеции нет дополнительной информации по делу.

Напомним, что в Гетеборге (Швеция) на нефтеперерабатывающем заводе компании Preem арестовали россиянку. Ее подозревают в корпоративном шпионаже.

Как сообщалось, ранее прокуратура Швеции выдвинула 47-летнему гражданину страны обвинение в шпионаже в пользу России. Правоохранители считают, что мужчина собирал и передавал информацию российскому дипломату за денежное вознаграждение.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияШвеция