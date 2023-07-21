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Из-за схем в "Киевавтодоре" устроили массовые обыски: что известно

Фото: правоохранители проводят обыски в "Киевавтодор" (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители проводят обыски в корпорации "Киевавтодор". Подозревается причастность должностных лиц к противоправной схеме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Киевской городской прокуратуры.

"Киевская городская прокуратура совместно со следователями СУ ГУ НП в городе Киеве и работниками УСР в г. Киеве ДВР Нацполиции Украины проводят 20 одновременных обысков в служебных помещениях КК "Киевавтодор", районных КП ДЭУ столицы и подрядных организаций", - говорилось в заявлении.

Фото: правоохранители проводят обыски в "Киевавтодоре" (facebook.com/kyiv.gp.gov.ua)

По данным прокуратуры, следственные действия проходят в рамках производства, начатого по факту присвоения бюджетных средств должностными лица КК "Киевавтодор" и КП ДЭУ Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы путем обеспечения подчиненным и аффилированным предприятиям победы при проведении государственных закупок на услуги по капитальному ремонту дорог, благоустройству и ликвидации аварийной ямочности в Киеве.

В рамках производства 21 июля на основании постановлений суда проводятся одновременные обыски по 20 адресам в г. Киеве, Киевской и Одесской областях, в частности по месту нахождения коммунальных предприятий, подрядных и субподрядных организаций и лиц, возможно причастных к противоправной схеме.

Напомним, недавно САП объявила подозрение за взяточничество народному депутату от фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Они пообещали организовать нелегальный выезд мужчины за границу, взамен требовали деньги.

Позже "Слуга народа" приостановила членство Марченко во фракции.

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КиевПрокуратура