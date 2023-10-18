Правоохранители сообщили о подозрении российскому агенту, который готовил теракт в Киеве

Правоохранители сообщили о подозрении российскому агенту спецслужб, который готовил теракт в Киеве в 2014 году. На данный момент он скрывается на временно оккупированной территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и СБУ.
Фигурантом является майор Константин Маслянко с позывным "Мексиканец" кадровый сотрудник одной из самых засекреченных российских спецслужб - Сил специальных операций Минобороны РФ.
Отмечается, что в начале антитеррористической операции на востоке Украины он прибыл в оккупированный Луганск для формирования диверсионно-разведывательных групп и их дальнейшего использования против Украины.
Установлено, что злоумышленник действовал под руководством командующего Сил спецопераций РФ Валерия Флюстикова и экс-охранника российского диктатора Владимира Путина Алексея Дюмина, который тогда был командиром спецназа российского ГРУ.
Именно по их указанию Маслянко завербовал жительницу Луганска, которая должна была совершить подрыв в центре Киева. Для его подготовки фигурант снарядил женщину взрывным устройством, отработал легенду и организовал ее выезд в столицу.
Однако правоохранители своевременно разоблачили террористку и задержали ее в конце 2014 года возле станции метро в Киеве, где она пыталась оставить сумку с 3 кг тротила и электродетонатором.
Кроме того, установлена причастность подразделения "Мексиканца" к организации теракта в Станице Луганской в январе 2015 года.
Сообщается, что для этого был завербован местный житель, который принес на блокпост ВСУ трехлитровую банку с медом, в которой находилась взрывчатка.
Тогда в результате подрыва погиб украинский военный, еще двое были ранены. Впоследствии сотрудники СБУ задержали исполнителя теракта и собрали достаточную доказательную базу, чтобы он получил реальный срок заключения.
По имеющимся данным, после начала полномасштабного вторжения РФ "Мексиканца" также привлекли к разведывательно-подрывной деятельности против Украины и он находится на временно оккупированной части на востоке нашего государства.
На основании собранных доказательств правоохранители сообщили Маслянке о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
Поскольку злоумышленник находится на неподконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные мероприятия для его привлечения к ответственности за преступления против нашего государства.
Напомним, правоохранители задержали российских агентов, которые скорректировали удар по Киеву 21 сентября. Перед обстрелом они направили захватчикам координаты для удара по столице.
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