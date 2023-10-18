Правоохоронці повідомили про підозру російському агенту, який готував теракт у Києві

Фігурантом є майор Костянтин Маслянко із позивним "Мексиканець" кадровий співробітник однієї з найзасекреченіших російських спецслужб - Сил спеціальних операцій Міноборони РФ.

Зазначається, що на початку антитерористичної операції на сході України він прибув до окупованого Луганська для формування диверсійно-розвідувальних груп та їх подальшого використання проти України.

Встановлено, що зловмисник діяв під керівництвом командувача Сил спецоперацій РФ Валерія Флюстікова та екс-охоронця російського диктатора Володимира Путіна Олексія Дюміна, який тоді був командиром спецназу російського ГРУ.

Саме за їхньою вказівкою Маслянко завербував мешканку Луганська, яка мала вчинити підрив у центрі Києва. Для його підготовки фігурант спорядив жінку вибуховим пристроєм, відпрацював легенду та організував її виїзд до столиці.

Проте правоохоронці своєчасно викрили терористку та затримали її наприкінці 2014 року поблизу станції метро у Києві, де вона намагалась залишити сумку із 3 кг тротилу та електродетонатором.

Крім того, встановлено причетність підрозділу "Мексиканця" до організації теракту у Станиці Луганській у січні 2015 року.

Повідомляється, що для цього було завербовано місцевого жителя, який приніс на блокпост ЗСУ трилітрову банку з медом, в якій знаходилась вибухівка.

Тоді внаслідок підриву загинув український військовий, ще двох було поранено. Згодом співробітники СБУ затримали виконавця теракту і зібрали достатню доказову базу, щоб він отримав реальний термін ув’язнення.

За наявними даними, після початку повномасштабного вторгнення РФ "Мексиканця" також залучили до розвідувально-підривної діяльності проти України і він перебуває на тимчасово окупованій частині на сході нашої держави.

На підставі зібраних доказів правоохоронці повідомили Маслянку про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 (закінчений замах на вчинення теракту за попередньою змовою групою осіб);

ч. 1 ст. 263 (незаконне зберігання та передача вибухового пристрою).

Оскільки зловмисник перебуває на непідконтрольній Україні території, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.