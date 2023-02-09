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Правоохранители начали расследовать взрыв в Дарницком районе Киева

Фото: правоохранители начали расследовать взрыв в Дарницком районе Киева (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Елизавета Драбкина

Правоохранители открыли уголовное производство по факту взрыва, который произошел сегодня на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.

Сегодня около 15:40 поступило сообщение о том, что на улице Бориспольской в Дарницком районе произошел взрыв на территории бывшего завода.

В результате взрыва произошло разрушение одноэтажное складского помещения и возник пожар на площади 500 кв м.

На данный момент известно об одном погибшем, еще шесть человек остаются под завалами.

По указанному факту правоохранители внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 УК (нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, повлекшее гибель людей).

В уголовном производстве продолжаются первоочередные следственные и процессуальные действия. Причины взрыва выясняются.

На место происшествия продолжают работать спасательные службы, кинологи и врачи.

КМВА сообщало, что, по предварительной информации, в Дарницком районе взорвался газовый баллон. В результате взрыва погиб один человек, еще троих вытащили из-под завалов.

Под завалами еще остаются шесть человек, однако с четырьмя из них удалось установить связь.

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КиевВзрывПрокуратура