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Правоохранители объявили подозрения гауляйтерам Запорожской области. Среди них граждане РФ

Фото: Правоохранители объявили подозрения гауляйтерам Запорожской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители объявили о подозрении гражданам РФ и Украины, возглавивших фейковые органы "власти" на захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Киевской городской прокуратуры.

"В марте 2022 года вооруженные силы РФ, совершив оккупацию части территории Запорожской области, в том числе г. Мелитополь, образовали на этой территории псевдогосударственные органы, а именно "Военно-гражданскую администрацию Запорожской области", "Совет министров ВГА Запорожской области" и другие фейковые учреждения", - говорится в сообщении.

Следователям удалось установить факты преступной деятельности граждан РФ и Украины в этих "органах власти". В частности, во исполнение преступных приказов оккупационных властей осуществлено отсоединение электроснабжения и газораспределительных сетей на временно оккупированных территориях Запорожской области от систем Украины с их последующей интеграцией в системы РФ. Подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины объявили следующим гражданам РФ:

  • "председателю Совета министров ВГА Запорожской области" - 49-летнему уроженцу Вологодской области РФ, который до этого занимал должность первого заместителя губернатора Вологодской области;
  • "заместителю председателя Совета министров по инфраструктурному развитию" - 40-летнему уроженцу г. Вологда РФ, ранее работавшему в правительстве Вологодской области;
  • "министру промышленности и энергетики ВГА Запорожской области" - 35-летнему гражданину РФ.

Также прокуратура подозревает двух граждан Украины в пособничестве государству-агрессору, а именно:

  • "заместителю председателя Совета министров по экономике и финансам" - 41-летнему уроженцу АР Крым;
  • генеральному директору ГУП "Мелитопольгаз", 55-летнему уроженцу г. Мелитополь, руководившему ЧАО "Мелитопольгаз" до его захвата оккупантами.

Все указанные лица, находясь на руководящих "должностях" в органах оккупационных властей, организуют и контролируют работу псевдогосударственных учреждений, а также осуществляют мероприятия по незаконному отчуждению имущества украинских предприятий и захвату ключевых объектов инфраструктуры на временно оккупированной территории Запорожской области.

Напомним, что прокурор окружной прокуратуры Запорожской области перешел на сторону россиян. Правоохранители объявили ему о подозрении в государственной измене.

Так называемому оккупационному "губернатору" захваченной части Запорожской области Евгению Балицкому объявили подозрение в коллаборационной деятельности.

Правоохранители сообщили о подозрениях четырем лицам, которые заняли "должности" в псевдоорганах на оккупированной части Запорожской области.

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