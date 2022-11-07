Правоохранители объявили подозрения гауляйтерам Запорожской области. Среди них граждане РФ

"В марте 2022 года вооруженные силы РФ, совершив оккупацию части территории Запорожской области, в том числе г. Мелитополь, образовали на этой территории псевдогосударственные органы, а именно "Военно-гражданскую администрацию Запорожской области", "Совет министров ВГА Запорожской области" и другие фейковые учреждения", - говорится в сообщении.

Следователям удалось установить факты преступной деятельности граждан РФ и Украины в этих "органах власти". В частности, во исполнение преступных приказов оккупационных властей осуществлено отсоединение электроснабжения и газораспределительных сетей на временно оккупированных территориях Запорожской области от систем Украины с их последующей интеграцией в системы РФ. Подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины объявили следующим гражданам РФ:

"председателю Совета министров ВГА Запорожской области" - 49-летнему уроженцу Вологодской области РФ, который до этого занимал должность первого заместителя губернатора Вологодской области;

"заместителю председателя Совета министров по инфраструктурному развитию" - 40-летнему уроженцу г. Вологда РФ, ранее работавшему в правительстве Вологодской области;

"министру промышленности и энергетики ВГА Запорожской области" - 35-летнему гражданину РФ.

Также прокуратура подозревает двух граждан Украины в пособничестве государству-агрессору, а именно:

"заместителю председателя Совета министров по экономике и финансам" - 41-летнему уроженцу АР Крым;

генеральному директору ГУП "Мелитопольгаз", 55-летнему уроженцу г. Мелитополь, руководившему ЧАО "Мелитопольгаз" до его захвата оккупантами.

Все указанные лица, находясь на руководящих "должностях" в органах оккупационных властей, организуют и контролируют работу псевдогосударственных учреждений, а также осуществляют мероприятия по незаконному отчуждению имущества украинских предприятий и захвату ключевых объектов инфраструктуры на временно оккупированной территории Запорожской области.