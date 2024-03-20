Правоохранители идентифицировали российского офицера, расстреливавшего авто в Гостомеле

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Фигурантом оказался заместитель командира взвода спецподразделения войск Нацгвардии РФ по Красноярскому краю.

По данным следствия, в ходе оккупации Гостомеля подозреваемый и его "товарищи" получили приказ от своего командира на убийство гражданского населения.

Установлено, что 25 февраля 2022, находясь на боевых позициях в районе улиц Шевченко и Свято-Покровской, российский офицер без предупреждения открыл огонь из стрелкового оружия по гражданскому автомобилю, который двигался по улице Шевченко в направлении города Буча.

Водитель авто получил многочисленные огнестрельные ранения. Впоследствии пострадавшему удалось спастись.

Украинские правоохранители установили, что военнослужащие отряда причастны к расстрелу 12 автомобилей в Гостомеле, в результате чего погибли 11 мирных жителей, а 15 - ранены.

Российскому офицеру Нацгвардии РФ объявили подозрение в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Бои за Гостомель

В Гостомеле под Киевом находится аэропорт государственного предприятия "Антонов". Этот город в первые дни полномасштабной войны хотели захватить российские войска. Захват аэропорта в Гостомеле мог бы значительно расширить возможности российских оккупантов, которые планировали за три дня захватить столицу Украины.

Ранее сообщалось, что Германия расследует преступления, совершенные российскими оккупантами в Гостомеле. В рамках первого дела установили россиян, причастных к обстрелам города.