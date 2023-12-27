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В Германии установили россиян, причастных к обстрелам Гостомеля

Берлин, Среда 27 декабря 2023 09:57
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В Германии установили россиян, причастных к обстрелам Гостомеля Фото: министр юстиции Германии Марко Бушманн (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Германия установила российских военных, причастных к обстрелам Гостомеля. Это первое дело о военных преступлениях в Украине, которое ведет Германия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

"Подозреваемые в стрельбе и ответственные офицеры уже идентифицированы", - заявил министр юстиции Германии Марко Бушманн.

Первое дело о военных преступлениях, совершенных в Украине, возбуждено в середине июля. Она касается обстрелов Гостомеля россиянами в марте 2022 года. Тогда пострадали гражданские, в частности, с германским гражданством.

"Если мы поймаем виновных, мы предъявим обвинения. И если Украина или другая страна, с которой мы сотрудничаем, поймает этих людей, то мы дадим доказательства, чтобы обвинения могли быть успешно предъявлены там", - сказал Бушманн.

Как отмечает немецкое издание, Федеральная прокуратура инициировала так называемое структурное расследование. Его цель состоит в том, чтобы сначала получить доказательства без конкретных подозреваемых, например, путем опроса свидетелей, искавших убежища в Германии.

Подобный подход был использован в отношении военных преступлений в Сирии, где было вынесено несколько приговоров.

Спецтрибунал над РФ за агрессию против Украины

Напомним, около сорока стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

Как ранее заявляли в Верховной раде, специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

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