Не право, а обязанность. Что будет грозить за неявку в ТЦК: объяснение адвоката

В проекте закона на военнообязанных возложено большое количество обязательств. Также усиливаются правовые последствия за их несоблюдение. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказала адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

Запрет выезда за границу и остановка льгот. Что будет за неявку в ТЦК

В случае принятия закона на военнообязанных, если они уклоняются от мобилизации, возложат большое количество обязательств. Последствия похожие на те, которые наступают, если мужчина уклоняется от выплат алиментов.

Какие ограничения предлагают ввести:

запрет выезда за границу;

запрет проводить операции с движимым и недвижимым имуществом;

ограничение в праве управлять транспортным средством, а также получение водительского удостоверения;

ограничение прав распоряжаться деньгами и другими ценностями;

отказ в подписании кредитных договоров;

остановка получения льгот и услуг от государства.

"По сути это запрет совершать какие-либо сделки. Например, на карточный счет будут поступать средства, однако человек не сможет ими воспользоваться. Также, если вам нужно открыть кредитный договор с целью дальнейшего введения бизнеса, банки вам откажут. Если захотите продать недвижимость или движимое имущество, на это тоже будет наложен запрет", – говорит Катерина Анищенко.

По словам собеседницы, запрет будет действовать ровно до тех пор, пока человек не явится в военкомат и не оплатит административный штраф за несвоевременную явку и не станет на военный учет. Только в таком случае запрет снимут соответствующим поручением начальника военкомата.

Фото: Один из запретов за неявку в ТЦК по повестке – отказ в подписании кредитных договоров (коллаж РБК-Украина)

На данный момент штраф за неявку в военкомат может варьироваться от 1800 до 5 000 гривен.

"По каким убеждениям начальник военкомата выносит ту или иную сумму штрафа, мне непонятно, и вам не предоставит на этот вопрос ответ ни один адвокат. Буквально сегодня общалась с одним из клиентов: он сказал, что на него за первую неявку по повестке наложили штраф 5 100 гривен, и он не понимает, за что. Адвокату ему сказать нечего. Аналогично размер штрафов с возможным принятием новых норм также увеличивается, но какой-то четкой денежной суммы штрафа не предусмотрено. Поэтому будет вот такое расхождение в суммах", – говорит она.

Сейчас в Украине предлагается внести ряд изменений во многие законы, не только в закон "О мобилизации". А также – в закон "О военной службе воинский долг", и в Кодекс законов о труде, и "О местном самоуправлении".

По словам адвоката, обжаловать решение о запрете пользоваться счетами и другие запреты не будет смысла, ведь обжаловать такое решение не будет возможности.

"Указанный проект закона, в случае если будет принят за основу и в целом в той редакции, которую мы все видели, накладывает именно ряд обязанностей, а не право. В случае их невыполнения появляются последствия. То есть это не право – являться в ТЦК или нет. Здесь выбора нет, и поэтому обжаловать это невозможно", – объясняет она.