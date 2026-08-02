ua en ru
Вс, 02 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Президент Армении назначил нового премьер-министра

13:49 02.08.2026 Вс
1 мин
Политический курс страны, похоже, останется неизменным еще на один срок
aimg Мария Науменко
Президент Армении назначил нового премьер-министра Фото: премьер-министр Армении Никол Пашинян (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Никол Пашинян сохранил пост главы правительства Армении. По завершении конституционной процедуры президент страны официально назначил его премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте президента Армении.

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Никола Пашиняна премьер-министром в соответствии с частью 1 статьи 149 Конституции страны.

Как сообщила ранее армянская служба "Радио Свобода", партия "Гражданский договор", имеющая парламентское большинство в Национальном собрании, сообщила о выдвижении своего лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра.

В политической силе отметили, что уже передали президенту Армении пакет документов, необходимый для проведения процедуры назначения главы правительства, предусмотренной конституцией.

Согласно конституции Армении, после начала полномочий новоизбранного парламента президент должен безотлагательно назначить премьер-министром кандидата, выдвинутого парламентским большинством.

Ранее президент Армении Ваагн Хачатурян принял отставку правительства, которую Пашинян подал в начале первого заседания новоизбранного парламента. Такая процедура является конституционным требованием после начала работы нового созыва Национального собрания.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Армения
Новости
Украинские дроны добрались до склада Wildberries в Самарской области (видео)
Украинские дроны добрались до склада Wildberries в Самарской области (видео)
Аналитика
Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Купить турникет – мало: что нужно знать о домедицинской помощи и куда пойти учиться