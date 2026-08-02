Президент Армении назначил нового премьер-министра

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Никол Пашинян сохранил пост главы правительства Армении. По завершении конституционной процедуры президент страны официально назначил его премьер-министром.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ, обнародованный на сайте президента Армении.

Президент Армении Ваагн Хачатурян назначил Никола Пашиняна премьер-министром в соответствии с частью 1 статьи 149 Конституции страны. Как сообщила ранее армянская служба "Радио Свобода", партия "Гражданский договор", имеющая парламентское большинство в Национальном собрании, сообщила о выдвижении своего лидера Никола Пашиняна на должность премьер-министра. В политической силе отметили, что уже передали президенту Армении пакет документов, необходимый для проведения процедуры назначения главы правительства, предусмотренной конституцией. Согласно конституции Армении, после начала полномочий новоизбранного парламента президент должен безотлагательно назначить премьер-министром кандидата, выдвинутого парламентским большинством.