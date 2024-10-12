Правящая партия Грузии через суд вынудила оппозиционные каналы ее рекламировать

Скандальная реклама "Грузинской мечты"

В конце сентября партия "Грузинская мечта" выпустила политическую рекламу, в которой использовала изображения украинских городов, разрушенных российской агрессией. На кадрах из Украины снизу добавили надпись "Нет войне", а на кадрах из Грузии - "Выбери мир".

Телеканалы "Формула", "Мтавари архи" и "TV Пирвели" отказались показывать эту рекламу, назвав ее неэтичной, разжигающей национальную рознь и запугивающей избирателей войной. О своем решении телеканалы уведомили Комиссию по коммуникациям.

К комиссии также обратилась и "Грузинская мечта", потребовавшая судебного иска по поводу решения телеканалов. Желание партии было поддержано - комиссия признала телеканалы нарушителями и составила на них административные протоколы.

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