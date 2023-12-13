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Правящая коалиция Германии подписала соглашение по бюджету-2024 с деньгами для Украины

Фото: в Германии достигли соглашения по бюджету (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правящий альянс Германии заключил соглашение о пересмотренном финансовом плане на 2024 год. Проблемы с бюджетом возникли после решения конституционного суда.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Канцлер Олаф Шольц, министр экономики Роберт Хабек и министр финансов Кристиан Линднер всю ночь вели переговоры, чтобы заключить сделку, прежде чем Шольц отправится в Брюссель на саммит Европейского Союза, сообщили источники в правительстве.

По словам официальных лиц, все трое сегодня проведут пресс-конференцию в Берлине, на которой разъяснят детали соглашения.

Бюджетные проблемы

Решение конституционного суда Германии от 15 ноября положило конец многолетней практике использования специальных средств для финансирования инвестиций и поставило под вопрос десятки миллиардов евро расходов, финансируемых за счет долга.

Трехпартийный правящий альянс Шольца был вынужден пересмотреть свой финансовый план на 2023 год и снова приостановить конституционные ограничения на заимствования, в то время как его первоначальный бюджет на следующий год, одобренный кабинетом министров в июле, был приостановлен, поскольку он проходил через парламент.

Затем Шольц и его министры столкнулись с проблемами, поскольку им пришлось составить новый бюджет на 2024 год, который соответствовал бы решению суда, не вызывая дополнительных юридических проблем.

Одним из вариантов может стать экстренная приостановка лимита на чистые новые заимствования, известная как "долговой тормоз", пятый год подряд.

Социал-демократы Шольца и "Зеленые" поддерживают такой шаг, заявляя, что он оправдан расходами, связанными с продолжающейся войной России против Украины, в то время как СвДП Линднера сопротивляется.

Долговые ограничения были отменены начиная с 2020 года, чтобы помочь правительству справиться с последствиями пандемии COVID-19 и энергетического кризиса.

Деньги для Украины

Ранее министр по европейским делам Германии Анна Люрманн подтвердила, что страна в 2024 году удвоит военную помощь Украине до 8 млрд евро.

Германия стала одной из стран, которые помогают Украине, оказывая военную, политическую и финансовую поддержку. Берлин предоставил несколько видов артиллерии, танки Leopard более старой и новой модификации, системы ПВО IRIS-T и Patriot, боеприпасы, автомобили, дроны и другие виды вооружения.

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Олаф Шольц