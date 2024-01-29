Правящая коалиция в Латвии договорилась о запрете на импорт зерна из России и Беларуси

Правящая коалиция в Латвии сегодня, 29 января, договорилась прекратить импорт российского и белорусского зерна.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Об этом после коалиционного собрания сообщили премьер-министр Эвика Силиня, министр земледелия Армандс Краузе и председатель фракции "Прогрессивных" в Сейме Андрей Шуваев.
В феврале коалиция намерена подготовить и утвердить в Сейме соответствующий законопроект.
"Что характерно, 18 января Сейм уже передал на рассмотрение в парламентские комиссии законопроект оппозиционного Национального объединения, который предусматривает фактически аналогичный запрет", - пишет издание.
Президент Латвии Эдгар Ринкевичс ранее заявлял, что страна хочет ввести односторонний запрет на импорт российского зерна. Это необходимо с политической и экономической точек зрения.
Служба государственных доходов Латвии сообщала, что за 11 месяцев прошлого года Латвия импортировала из России 333 225 тонн зерновых продуктов, что на 51,5% больше, чем за соответствующий период 2022 года.
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