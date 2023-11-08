Правый или левый берег Киева. Где на самом деле жилье дешевле: сравнение цен

Жилье на правом берегу Киева традиционно дороже, чем на левом: как аренда, так и покупка. Впрочем, месторасположение квартиры – далеко не единственный фактор, влияющий на ценообразование на рынке недвижимости столицы. Порой выбрать подходящее место для аренды и покупки квартиры далеко не всегда просто.

В комментарии для РБК-Украина обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак объяснила, где цены на недвижимость ниже, и какие еще факторы влияют кроме локации на стоимость жилья в Киеве.

Левый и правый берег Киева: от чего зависят цены на квартиры

На левом берегу столицы, в частности, в Дарницком и Деснянском районах, квартиры обычно дешевле. Но правый это или левый берег Киева – не всегда определяющий фактор, говорят эксперты рынка. Важны также транспортная развязка, близость к метро, наличие рядом зеленых зон и состояние самой квартиры, а также ряд других моментов.

Месторасположение проекта действительно имеет определенное значение для ценообразования и на первичном, и на вторичном рынке недвижимости, однако только в сочетании с другими качественными характеристиками проекта, отмечает Виктория Берещак.

Важными факторами в ценообразовании она называет концепцию, формат, инфраструктурное наполнение ЖК и района, транспортную доступность, пространственное зонирование, а также сам лот, то есть эргономику планировочного решения квартиры.

"Традиционно, безусловно, правый берег, где расположен исторический центр, центральный деловой район и прицентральные районы дороже левого. Однако, например, есть комплексы с видом на Днепр на левом берегу, где квадратный метр может быть и на 30-60% выше чем средневзвешенный по правому берегу", – объясняет она.

Фото: Квартиры на правом берегу Киева рядом с историческим и деловым центром существенно дороже (facebook.com/RYBALSKY.UKRAINE)

Где дешевле купить квартиру: цены на правом и левом берегу Киева

Если говорить о средних ценах на квартиры на правом берегу, то средневзвешенная стоимость квадрата на первичном рынке будет 1490 долларов за квадратный метр, говорит обозреватель рынка.

"Но, конечно, это очень усредненная стоимость, потому что на Печерске она будет на 43% больше. На левом берегу средневзвешенная стоимость на первичном квадрате составляет 1100 долларов", – сравнивает она средние цены.

Просчитать среднюю стоимость на вторичном рынке крайне трудно из-за того, что к объективным рыночным факторам приобщаются еще и субъективные ожидания собственников, которые часто далеки от реальной рыночной стоимости лота.

"И наценка собственников может достигать 30% стоимости, потому что "я так вижу". Однако для понимания ситуации стоит сказать, что в Деснянском районе однокомнатную квартиру на вторичке в среднем можно найти за 40-45 тысяч долларов, а в большинстве районов правого берега – за 60-65 тысяч долларов", – говорит собеседница.

Фото: Средневзвешенная стоимость квадратного метра на первичном рынке на правом берегу – 1490 долларов (facebook.com/varshavskymasyv)

По данным аналитиков ЛУН, по состоянию на октябрь 2023 года средняя цена однокомнатной квартиры в Дарницком районе Киева (правый берег) составляет 62 тысячи долларов, в Святошинском (правый берег) – 45 тысяч, а в Соломенском – 53,5 тысячи долларов.

Средняя цена двухкомнатной квартиры на вторичке:

Днепровский район (левый берег): 70 тысяч долларов;

(левый берег): 70 тысяч долларов; Деснянский (левый берег): 58 тысяч долларов;

(левый берег): 58 тысяч долларов; Святошинский (правый берег): 70 тысяч долларов;

(правый берег): 70 тысяч долларов; Соломенский (правый берег): 80 тысяч долларов.

Аренда жилья на правом и левом берегу: разница в стоимости

Арендовать квартиру также дешевле на левом берегу Киева, отмечает Виктория Берещак. Она приводит следующие данные:

Стоимость арендного жилья тоже дешевле именно в Деснянском и Днепровском районах – 7-9 тыс. грн за однокомнатные, 10-13 тысяч за двухкомнатные, от 14 тысяч – за трехкомнатные.

На правом берегу стоимость однокомнатных 8-12 тысяч гривен, 12-15 тысяч гривен – двухкомнатных, и от 16 тысяч гривен – за трехкомнатные квартиры

Фото: Аренда жилья на левом берегу тоже дешевле, говорит обозреватель рынка (facebook.com/ParkoviOzera)

По данным аналитиков ЛУН, статистика цен за аренду однокомнатных квартир по районам Киева такова: