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Уряду Чорногорії винесли вотум недовіри

Фото: прем'єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович (twitter.com/DritanAbazovic)
Автор: Артур Родивилов

Уряду Чорногорії на чолі з прем'єр-міністром Дрітаном Абазовичем в ніч проти суботи, 20 серпня, переважною більшістю винесено вотум недовіри. Це сталося менш ніж через три тижні після підписання угоди Чорногорії з Сербською православною церквою (СПЦ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

В рамках угоди, підписаної прем'єром Абазовичем і сербським патріархом Порфирієм, затверджувався правовий статус СПЦ в Чорногорії, давалися відповідні майнові гарантії і скасовувалися деякі її особливі права.

На думку Абазовича, прийнята угода повинна була допомогти врегулювати всі церковні суперечки, що стосуються майна СПЦ в Чорногорії, щоб отримати можливість зосередитися на інших важливих питаннях. Критики вважають, що окремо від інших релігійних громад в особливій угоді з СПЦ необхідності не було.

Поки неясно, чи призведе падіння уряду до дострокових парламентських виборів або ж партії, що входять до складу чорногорської Скупщини, спробують сформувати нову керівну коаліцію.

36-річний Дрітан Абазович очолив уряд у Подгориці 28 квітня 2022 року. Подібно президенту Чорногорії Міло Джукановичу, він вважається прозахідним політиком.

Після того як у 2006 році Чорногорія вийшла з державного союзу з Сербією, влада в Белграді намагалися посилити свій вплив в Чорногорії, використовуючи СПЦ, а також місцеві просербські політичні партії та організації.

Чорногорія з населенням близько 620 тисяч осіб входить в НАТО з 2017 року і прагне до вступу в ЄС, чому заважають політичні розбіжності в балканській країні. СПЦ є найвпливовішою релігійною організацією в Чорногорії.

Нагадаємо, Чорногорія ввела санкції проти Росії за напад на Україну. Відповідне рішення було у квітні.

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Черногория