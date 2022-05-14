Уряд виділить розвідці понад 1 млрд гривень

Про це повідомляє РБК-Україна с посиланням на Урядовий портал.

"Розпорядження Уряду прийнято з метою підвищення обороноздатності держави в умовах воєнного стану", - йдеться в повідомленні.

Кошти будуть спрямовані на закупівлю, утримання, ремонту озброєння і військової техніки, матеріально-технічного забезпечення розвідувального органу Міноборони.

Нагадаємо, на виплати переселенцям Мінсоцполітики направило додаткові кошти.

Ми також писали про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ на сотні мільярдів доларів.

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