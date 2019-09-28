Уряд відновив повноваження Податкової міліції

Кабінет міністрів України відновив повноваження Податкової міліції Державної фіскальної службі (ДФС) до утворення нового органу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову КМУ №846.

Зазначається, що податкова міліція в ГФС буде здійснювати свої функції тимчасово - до утворення Бюро фінансових розслідувань, яке стане новим органом з розслідування фінансових злочинів.

"Прийнятою постановою передбачено виняток державної податкової служби функцій з реалізації державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями при застосуванні податкового законодавства, законодавства з питань сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та з інших питань. Згадані функції у сфері правоохоронної діяльності буде продовжувати здійснювати Державна фіскальна служба припиняється у зв'язку з реорганізації, до завершення здійснення заходів зі створення нового органу розшуку фінансових злочинів", - йдеться в повідомленні.

Також вказується, що ДФС до часу утворення Бюро фінансових розслідувань має повний доступ до Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших реєстрів, банків і баз даних, ведення яких покладені на Державну податкову службу та Державну митну службу.

Нагадаємо, у вересні 2017 року Кабмін схвалив законопроект про ліквідацію Податкової міліції. Замість неї тоді планувалося створити Службу фінансових розслідувань.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін оголосив кокурс на посаду керівника "Укравтодору" після того, як екс-глава відомства Славомір Новак подав прем'єр-міністрові Олексію Гончаруку заяву про відставку.