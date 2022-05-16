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Уряд збільшив строк обігу військових облігацій у два рази

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Україна, Понеділок 16 травня 2022 11:40
Уряд збільшив строк обігу військових облігацій у два рази Фото: Військові облігації будуть продаватися на строк до 30 років (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанов щодо придбання та розміщення державних цінних паперів в умовах воєнного стану. Термін обіг військових облігацій збільшений, а умови придбання за кошти місцевих бюджетів пом'якшені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову від 13 травня 2022 р. № 572.

Постановою максимальний термін обігу військових облігація збільшений з 15 до 30 років.

Крім того, на час військового часу пом'якшені умови для розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів шляхом придбання державних цінних паперів. Скасована норма по відсутність простроченої кредиторської заборгованості за відповідним фондом місцевого бюджету.

Нагадаємо, 25 лютого Кабмін вирішив здійснити державні внутрішні запозичення в обсязі до 400 млрд гривень шляхом поетапного випуску облігацій внутрішньої державної позики "Військові облігації" з такими основними умовами:

  • номінальна вартість однієї облігації - 1000 гривень;
  • купонний період - один рік;
  • ставка доходу - 11 відсотків річних;
  • строк обігу - до 15 років.

Кошти, залучені від розміщення облігацій, зараховуються до державного бюджету.

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Кабінет Міністрів України
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