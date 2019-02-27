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Уряд затвердив програму розвитку статистики на чотири роки


Держстат нарешті створить новий сайт

Кабинет министров Украины утвердил Программу развития государственной статистики до 2023 года, реализацию которого будет осуществлять Государственная служба статистики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе, программа предусматривает модернизацию государственной статистики с помощи имплементации международных стандартов и регламентов ЕС и полного перехода к процессно-ориентированной системе производства статистической информации (GSBPM).

Другим направлением является создание нового веб-портала Госстата, обеспечение широкого доступа пользователей к микроданным (по занятости населения, состояния домохозяйств), а также в целом повышение уровня статистической грамотности общества.

Программа предусматривает уменьшение отчетной нагрузки на респондентов, предоставляющих статистические данные для дальнейшего анализа. Достичь этого возможно с помощью увеличения количества выборочных статистических наблюдений и внедрения методов моделирования.

Среди важных нововведений Программы развития статистики также - запуск двух новых выборочных обследований домохозяйств: "Статистика доходов и условий жизни" (европейский аналог - EU-SILC) и обследование бюджетов домохозяйств (HBS), а также модернизация подсчета показателей национальных счетов, в том числе показателя ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в постановление о предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Согласно постановлению, предельная численность работников Государственной службы статистики уменьшена с 8336 до 8225 человек. В то же время количество работников центрального аппарата увеличивается с 485 до 669 человек, а количество работников территориальных органов уменьшается с 7851 до 7556 человек.

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