Уряд затвердив програму розвитку статистики на чотири роки

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Кабинет министров Украины утвердил Программу развития государственной статистики до 2023 года, реализацию которого будет осуществлять Государственная служба статистики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономразвития.

Как отметили в пресс-службе, программа предусматривает модернизацию государственной статистики с помощи имплементации международных стандартов и регламентов ЕС и полного перехода к процессно-ориентированной системе производства статистической информации (GSBPM).

Другим направлением является создание нового веб-портала Госстата, обеспечение широкого доступа пользователей к микроданным (по занятости населения, состояния домохозяйств), а также в целом повышение уровня статистической грамотности общества.

Программа предусматривает уменьшение отчетной нагрузки на респондентов, предоставляющих статистические данные для дальнейшего анализа. Достичь этого возможно с помощью увеличения количества выборочных статистических наблюдений и внедрения методов моделирования.

Среди важных нововведений Программы развития статистики также - запуск двух новых выборочных обследований домохозяйств: "Статистика доходов и условий жизни" (европейский аналог - EU-SILC) и обследование бюджетов домохозяйств (HBS), а также модернизация подсчета показателей национальных счетов, в том числе показателя ВВП по паритету покупательной способности (ППС).

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров внес изменения в постановление о предельной численности работников аппарата и территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Согласно постановлению, предельная численность работников Государственной службы статистики уменьшена с 8336 до 8225 человек. В то же время количество работников центрального аппарата увеличивается с 485 до 669 человек, а количество работников территориальных органов уменьшается с 7851 до 7556 человек.