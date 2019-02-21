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Кабмін скоротив чисельність співробітників Держстату

Новини » Економіка    21.02.2019 - 17:03
Кабмін скоротив чисельність співробітників Держстату
Фото: засідання уряду (РБК-Україна)

Скорочення торкнеться 111 осіб

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 квітня 2014 року № 85 щодо граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 20 лютого 2019 року №108.

Згідно з постановою, гранична чисельність працівників Державної служби статистики зменшена з 8336 до 8225 осіб. У той же час кількість працівників центрального апарату збільшується з 485 до 669 осіб, а кількість працівників територіальних органів зменшується з 7851 до 7556 осіб.

Як зазначили в прес-службі Мінекономрозвитку, рішення дозволить оптимізувати чисельність персоналу Державної служби статистики відповідно до сучасних потреб і кращих європейських стандартів, з метою подальшої її оновлення та модернізації.

"Наразі чинне співвідношення кількості працівників центрального апарату Держстату (485 працівників) та її територіальних підрозділів (7851 працівників) становить приблизно 1 до 16, і значно відрізняється від світової та європейської практики. Так, для порівняння, у Польщі на 1 працівника центрального апарату припадає близько 4 працівників територіальних відділень, тоді як у Франції це співвідношення становить 1 до 3. Після оптимізації співвідношення працівників в Державній службі статистики складатиме 1 до 11", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на засіданні 20 лютого Кабінет міністрів затвердив основні умови здійснення державних зовнішніх запозичень у 2019 році шляхом залучення кредиту на 630 млн доларів.

Крім того, Кабмін затвердив Національний план управління відходами до 2030 року.

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