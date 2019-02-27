Уряд затвердив програму розвитку статистики на чотири роки

Фото: Кабінет міністрів (РБК-Україна)

Держстат нарешті створить новий сайт

Кабінет міністрів України ухвалив Програму розвитку державної статистики до 2023 року, реалізацію якої здійснюватиме Державна служба статистики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінекономрозвитку.

Як зазначили в прес-службі, програма передбачає модернізацію державної статистики через імплементацію міжнародних стандартів та регламентів ЄС та повний перехід до процесно-орієнтованої системи виробництва статистичної інформації (GSBPM).

Іншим напрямом є створення нового веб-порталу Держстату, забезпечення широкого доступу користувачів до мікроданих (щодо зайнятості населення, стану домогосподарств тощо), а також в цілому підвищення рівня статистичної грамотності суспільства через відповідні навчальні програми в закладах середньої та вищої освіти, інформування в ЗМІ та інше.

Програма передбачає зменшення звітного навантаження на респондентів, що надають статистичні дані для подальшого аналізу. Досягти цього можливо через збільшення кількості несуцільних статистичних спостережень (вибіркових) та запровадження методів моделювання.

Серед важливих нововведень Програми розвитку статистики також - запуск двох нових вибіркових обстежень домогосподарств: "Статистика доходів і умов життя" (європейський аналог - EU-SILC) та обстеження бюджетів домогосподарств (HBS), а також модернізація показників підрахунку національних рахунків, у тому числі показника ВВП за паритетом купівельної спроможності (ПКС).

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів вніс зміни до постанови щодо граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади. Згідно з постановою, гранична чисельність працівників Державної служби статистики зменшена з 8336 до 8225 осіб. У той же час кількість працівників центрального апарату збільшується з 485 до 669 осіб, а кількість працівників територіальних органів зменшується з 7851 до 7556 осіб.