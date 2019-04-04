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Уряд затвердив фінансовий план Аграрного фонду

Новини » Економіка    04.04.2019 - 21:45
Уряд затвердив фінансовий план Аграрного фонду
Фото: зерновой порт (pzcu.gov.ua)

Наприкінці року Аграрний фонд запопзичить 5 млрд грн

Кабінет міністрів України на засіданні 3 квітня затвердив фінансовий план ПАТ "Аграрний фонд" на 2019 рік. Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з фінансовим планом, чистий дохід ПАТ "Аграрний фонд" в 2019 році запланований на рівні 6,669 млрд грн, прибуток 156,9 млн грн.

"Аграрний фонд" в 2019 році планує виплатити державі 132,3 млн грн дивідендів за 2018 рік.

У 2019 році фонд планує реалізувати 168 тис. тонн зерна кукурудзи, 470 тис. тонн продуктів переробки пшениці, 358 тис. тонн товарно-матеріальних цінностей.

Фінансовим планом також передбачене довгострокове залучення коштів на суму 5 млрд грн в третьому кварталі 2019 року за рахунок випуску облігацій з обліковою ставкою на рівні не вище "облікова ставка НБУ +3%" строком на п'ять років. Залучені кошти планується направити на підтримку сільгосптоваровиробників, розширення номенклатурної групи зернових та інших культур.

Нагадаємо, детективи Національного антикорупційного бюро України протягом 7-8 лютого 2019 року провели обшуки в ПАТ "Аграрний фонд". Слідча дія санкціонована і відбувається в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні за фактом розтрати службовими особами ПАТ "Аграрний фонд" понад 240 млн гривень державних коштів при закупівлі, зберіганні, упаковці добрив в 2017-2018 роках.

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