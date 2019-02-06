Уряд затвердив арбітрів щодо спорів в рамках асоціації з Євросоюзом

Сторони затвердили список з 15 арбітрів

Кабинет министров Украины утвердил перечень арбитров для решения споров в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

Сегодня на заседании правительства одобрили решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о формировании списка арбитров, которые будут принимать участие в решение споров с ЕС. Предусматривается, что Украина и ЕС направляют в панели арбитров по 5 человек от каждой стороны. Кроме того, стороны должны выбрать еще 5 человек, которые не являются гражданами стран-членов ЕС или Украины. Представители третьих стран станут главами арбитражных групп.

В состав арбитров от Украины вошли:

Сергей Гришко, заместитель генерального директора "Рэдклифф Партнерс";

Тарас Качка, заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение", эксперт по европейской интеграции;

Виктор Муравьев, завкафедрой сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко;

Юрий Рудюк, партнер юридической фирмы "Van Bael & Bellis", Бельгия.

Кандидатура пятого арбитра от Украины ожидает согласования в АП.

В состав арбитров от Европейского союза войдут:

Клаус-Диттер Элерманн, старший советник в юридической фирме Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP в Брюсселе, бывший профессор права ЕС в Европейском университете во Флоренции, бывший глава Дирекции по конкуренции и юридической службы Европейской комиссии;

Джорджио Сакердотти, профессор международного права в Университете Боконо, Милан, Италия, бывший замглавы рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам взяточничества в международных деловых операциях;

Жак Буржуа, профессор европейского права Колледжа Европы в Брюгге;

Питер Ян Куйпер, профессор международного права в Университете Амстердама;

Рамон Торрент, профессор политической экономии в Университете Барселоны.

В перечень арбитров из третьих стран войдут:

Уильям Дави (США);

Хельге Селанд (Норвегия);

Марис Робер (Канада);

Кристиан Хаберль (Швейцария);

Марит Янов (США).

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС инициировал переговоры с Украиной из-за моратория на экспорт леса.