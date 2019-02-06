Уряд затвердив арбітрів щодо спорів в рамках асоціації з Євросоюзом

Сторони затвердили список з 15 арбітрів
Кабинет министров Украины утвердил перечень арбитров для решения споров в рамках Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.
Сегодня на заседании правительства одобрили решение Комитета ассоциации Украина-ЕС о формировании списка арбитров, которые будут принимать участие в решение споров с ЕС. Предусматривается, что Украина и ЕС направляют в панели арбитров по 5 человек от каждой стороны. Кроме того, стороны должны выбрать еще 5 человек, которые не являются гражданами стран-членов ЕС или Украины. Представители третьих стран станут главами арбитражных групп.
В состав арбитров от Украины вошли:
- Сергей Гришко, заместитель генерального директора "Рэдклифф Партнерс";
- Тарас Качка, заместитель исполнительного директора Международного фонда "Возрождение", эксперт по европейской интеграции;
- Виктор Муравьев, завкафедрой сравнительного и европейского права Института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко;
- Юрий Рудюк, партнер юридической фирмы "Van Bael & Bellis", Бельгия.
Кандидатура пятого арбитра от Украины ожидает согласования в АП.
В состав арбитров от Европейского союза войдут:
- Клаус-Диттер Элерманн, старший советник в юридической фирме Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP в Брюсселе, бывший профессор права ЕС в Европейском университете во Флоренции, бывший глава Дирекции по конкуренции и юридической службы Европейской комиссии;
- Джорджио Сакердотти, профессор международного права в Университете Боконо, Милан, Италия, бывший замглавы рабочей группы Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по вопросам взяточничества в международных деловых операциях;
- Жак Буржуа, профессор европейского права Колледжа Европы в Брюгге;
- Питер Ян Куйпер, профессор международного права в Университете Амстердама;
- Рамон Торрент, профессор политической экономии в Университете Барселоны.
В перечень арбитров из третьих стран войдут:
- Уильям Дави (США);
- Хельге Селанд (Норвегия);
- Марис Робер (Канада);
- Кристиан Хаберль (Швейцария);
- Марит Янов (США).
Фото: распоряжение Кабмина
Напомним, ранее сообщалось, что ЕС инициировал переговоры с Украиной из-за моратория на экспорт леса.