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Уряд затвердив арбітрів щодо спорів в рамках асоціації з Євросоюзом

Новини » Політика    06.02.2019 - 13:19
Уряд затвердив арбітрів щодо спорів в рамках асоціації з Євросоюзом
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Сторони затвердили список з 15 арбітрів

Кабінет міністрів України затвердив перелік арбітрів для вирішення суперечок в рамках Угоди про асоціацію з Європейським союзом. Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

Сьогодні на засіданні уряду схвалили рішення Комітету асоціації Україна-ЄС про формування списку арбітрів, які будуть приймати участь у вирішенні спорів з ЄС. Передбачається, що Україна і ЄС направлять до панелей арбітрів по 5 осіб від кожної сторони. Крім того, сторони мають обрати ще 5 осіб, які не є громадянами країн-членів ЄС або України. Представники третіх країн стануть головами арбітражних груп.

До складу арбітрів від України увійшли:

  • Сергій Гришко, заступник генерального директора "Редкліфф Партнерс";
  • Тарас Качка, заступник виконавчого директора Міжнародного фонду "Відродження", експерт з європейської інтеграції;
  • Віктор Муравйов, завідувач кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Юрій Рудюк, партнер юридичної фірми "Van Bael & Bellis", Бельгія.

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До складу арбітрів від Європейського союзу увійдуть:

  • Клаус-Діттер Елерманн, старший радник юридичної фірми Wilmer Cutler Pickering Hale & Dorr LLP в Брюсселі, колишній професор права ЄС в Європейському університеті у Флоренції, колишній глава Дирекції з питань конкуренції і юридичної служби Європейської комісії;
  • Джорджіо Сакердотті, професор міжнародного права в Університеті Боконо, Мілан, Італія, колишній заступник голови робочої групи Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР) з питань хабарництва в міжнародних ділових операціях;
  • Жак Буржуа, професор права європейського Коледжу Європи в Брюгге;
  • Пітер Ян Куйпер, професор міжнародного права в Університеті Амстердама;
  • Рамон Торрент, професор політичної економії в Університеті Барселони.

До переліку арбітрів з третіх країн увійдуть:

  • Вільям Даві (США);
  • Хельге Селанд (Норвегія);
  • Маріс Робер (Канада);
  • Крістіан Хаберль (Швейцарія);
  • Маріт Янів (США).

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС ініціював переговори з Україною через мораторій на експорт лісу.

 

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