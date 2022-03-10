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Уряд спростив імпорт продуктів в умовах воєнного стану

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Україна, Четвер 10 березня 2022 16:40
Уряд спростив імпорт продуктів в умовах воєнного стану Фото: уряд спростив імпорт продуктів
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів ухвалив постанову щодо безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів в умовах воєнного стану. Постанова ухвалена 9 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінагрополітики.

Згідно постанови:

  • оператори ринку харчових продуктів, які внаслідок воєнних (бойових) дій не в змозі виконати вимоги щодо інформації про імпортовані харчові продукти, можуть здійснювати реалізацію харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної. При цьому партії зазначених харчових продуктів повинні супроводжуватися обов’язковою інформацією про харчовий продукт, викладеною державною мовою.
  • маркування харчових продуктів і кормів, які ввозяться (пересилаються) на митну територію України як гуманітарна допомога, може бути викладене мовою, відмінною від державної;

У разі закриття потужностей внаслідок воєнних (бойових) дій оператори ринку можуть використовувати залишки упаковки або тари для харчових продуктів і кормів за призначенням на інших потужностях, що виробляють аналогічні харчові продукти і корми.

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