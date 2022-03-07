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Уряд зменшив ціну на газ для 12 українських ТЕС

Автор: Наталія Юрченко

Уряд України прийняв рішення зменшити вартість газу для теплових електростанцій до 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить українським ТЕС не зупиняти виробництво.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

"Прийняли рішення, що 12 українських ТЕС відтепер зможуть отримувати газ від НАК "Нафтогаз" за ціною 7 гривень за кубічний метр. Це дозволить відповідним підприємствам купувати необхідні обсяги блакитного палива, аби стабільно продовжувати роботу та поставляти українським родинам електроенергію, незважаючи на можливі перебої з поставками вугільної продукції, що також дуже важливо", - заявив очільник уряду.

Зазначимо, що станом на 10 січня "Нафтогаз" пропонував газ для промисловості за ціною 38 514 гривень за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, Європейський союз зробив крок для введення ембарго на російський газ та нафту. Вже завтра Єврокомісія представить план для швидкої відмови від енергоресурсів з РФ.

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