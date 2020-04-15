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Уряд України запровадив дзеркальні обмеження для перевізників інших країн

Новини » Економіка     15.04.2020 - 14:38
Уряд України запровадив дзеркальні обмеження для перевізників інших країн
Фото: Владислав Криклій (Віталій Носач, РБК-Україна)

Україна не вводила обмежень першою, але запровадила дзеркальні заходи

Кабінет міністрів України запровадив дзеркальні заходи до країн, які встановлюють обмеження для українських перевізників. Про це написав міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

Як зазначив міністр, Україна підтримує вільний рух вантажів між країнами і не обмежувала здійснення вантажних перевезень у жодному напрямку.

"Економіка як українська, так і інших країн має працювати, проте, після запровадження обмежень до українських перевізників деякими країнами, уряд був вимушений запровадити дзеркальні заходи", - додав Криклій.

Уряд України запровадив дзеркальні обмеження для перевізників інших країн

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів запровадив з 1 травня 2020 року спеціальне мито на імпорт російського вугілля на рівні 65%.

Нагадаємо, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) заборонила імпорт електроенергії з Росії та Білорусі, які не є сторонами Енергетичного Співтовариства.

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