Уряд України хоче переформатирвоать Меморандум з МВФ

"Місія продовжується у форматі аналізу виконання діючих зобов'язань, а також визначення нових реперних точок, перегляду діючих структурних маяків. Те, що не виконано восени 2020 року, буде перенесено з іншими строками в новий Меморандум", - сказав він.

За його словами, це не буде новий документ, а мова йде про переформатування чинного Меморандуму.

"Програму буде видозмінено з урахуванням існуючих реалій. Суть буде збережена. Зміниться, можливо, наповнення за термінами та умовам. Постало питання з тарифами, яке ми виконали ще влітку. У зв'язку з переглядом тарифів на газ питання буде актуалізовано в іншому вигляді. В якому - поки важко сказати", - повідомив міністр.

Водночас сума кредиту МВФ змінюватися не буде. "Сума та ж, питання строків може обговорюватися, але на даному етапі воно не стоїть. Можливо, буде така дискусія", - повідомив міністр.