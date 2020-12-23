Уряд вимагає від "Нафтогазу" прибутку: затверджено фінплан на 2020 рік

Кабінет міністрів затвердив фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік. Державна компанія повинна стати прибутковою за підсумками року.

Відповідне рішення ухвалене на засіданні уряду 23 грудня, яке транслювалося на Youtube.

Фінансовий план НАК "Нафтогаз України" на 2020 рік передбачає отримання чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у розмірі 112,023 млрд гривень. Чистий прибуток планується у розмірі 11,489 млрд гривень. Виплати на користь держави становитимуть 58,133 млрд гривень.

Нагадаємо, "Нафтогаз" у 2020 році демонструє збиткову діяльність. Консолідований збиток групи "Нафтогаз" за січень-вересень 2020 року виріс до 17,034 млрд грн. У минулому році за цей же період прибуток склав 12,850 млрд грн.

Як повідомляло РБК-Україна, у 2019 році був проведений анбандлінг "Нафтогазу", в результаті якого з компанії була виведена газотранспортна система. З 1 січня 2020 року транзитом газу займається компанія "Оператор ГТС України", підконтрольна Мінфіну. Разом з тим, "Нафтогаз" зберіг контроль за підземними газовими сховищами, а також видобутком газу і нафти.

Міністерство фінансів прогнозує збиткову діяльність Групи "Нафтогаз" протягом 2020-2023 років. Збитки очікуються при реалізації песимістичного, базової та оптимістичного сценаріїв.