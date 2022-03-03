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Уряд створить фонди для відновлення України,- Шмигаль

Автор: Сергій Пишкін

Згідно з дорученням президента Володимира Зеленського, в Україні уряд створить 4 фонди. Усі їх кошти підуть на відновлення країни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, усі кошти фондів підуть на відновлення України, зокрема йдеться про:

  • фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури;
  • фонд відновлення та трансформації економіки. Країна попросить партнерів прийняти для неї "український План Маршалла";
  • фонд обслуговування та погашення боргу;
  • фонд підтримки постраждалого бізнесу. Україна допоможе бізнесу повернутися до роботи й нормального життя.

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УкраїнаДенис Шмигаль