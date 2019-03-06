ru
ua

Уряд створює Раду з держпідтримки кінематографа


Також сьогодні схвалили склад Ради з держпідтримки кінематографа

Кабинет министров Украины принял решение о создании Совет по государственной поддержке кинематографа и утвердил его состав. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании правительства одобрили создание Совет по государственной поддержке кинематографа. В его состав войдут замдиректора по вопросам культурной политики и коммуникации с органами власти ООО "Киноман" Людмила Горгеладзе; юрист и менеджер юридического департамента НОТУ Дмитрий Гузий; продюсер и режиссер Андрей Дончик; продюсер Виталий Докаленко; директор киевских кинотеатров "Магнат" и Boomer Сергей Зленко; продюсер СТБ Максим Маган; режиссер и кинодраматург Аркадий Непиталюк, арт-директор общественной организации "Украинская киноакадемия" Александр Шпилюк и директор Киевского кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

 

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не будет затягивать выдачу лицензии для третьего сезона сериала кандидата на выборах 2019 Владимира Зеленского.

 

Під Києвом знову проходить акція біля будинку сім'ї Гладковских Погода на сьогодні: в Україні переважно без опадів, вдень до +8
Читати всі новини