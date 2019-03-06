Уряд створює Раду з держпідтримки кінематографа

Також сьогодні схвалили склад Ради з держпідтримки кінематографа

Кабинет министров Украины принял решение о создании Совет по государственной поддержке кинематографа и утвердил его состав. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В частности, на сегодняшнем заседании правительства одобрили создание Совет по государственной поддержке кинематографа. В его состав войдут замдиректора по вопросам культурной политики и коммуникации с органами власти ООО "Киноман" Людмила Горгеладзе; юрист и менеджер юридического департамента НОТУ Дмитрий Гузий; продюсер и режиссер Андрей Дончик; продюсер Виталий Докаленко; директор киевских кинотеатров "Магнат" и Boomer Сергей Зленко; продюсер СТБ Максим Маган; режиссер и кинодраматург Аркадий Непиталюк, арт-директор общественной организации "Украинская киноакадемия" Александр Шпилюк и директор Киевского кинофестиваля "Молодость" Андрей Халпахчи.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, ранее сообщалось, что Государственное агентство Украины по вопросам кино (Госкино) не будет затягивать выдачу лицензии для третьего сезона сериала кандидата на выборах 2019 Владимира Зеленского.