Уряд погодив продаж елітних авто "Нафтогазу"

"Нафтогаз" планує продати 13 автомобілів Mercedes Benz

Кабинет министров Украины на заседании 13 февраля согласовал продажу нескольких элитных автомобилей Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины". Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина.

В пояснительной записке к проекту распоряжения отмечается, что с целью повышения эффективности финансово-хозяйственной деятельности и оптимизации расходов предлагается согласовать продажу 13 транспортных средств. Также указывается, что решение об отчуждении согласовано с правлением НАК.

Сообщается, что эти авто находятся на балансе компании, но не используются в производственной деятельности. Продажа будет осуществляться по рыночной цене путем продажи с применением системы ProZorro.Продажи.

Отметим, согласована реализация 8 автомобилей Mercedes Benz бизнес-класса, трех Mercedes Benz представительского класса, а также одного автобуса.

Фото: распоряжение Кабмина

Напомним, в 2016 году разгорелся скандал в связи с планами НАК приобрести бронеавтомобиль Mercedes Benz S600 Guard за более чем 5 млн гривен для главы правления Андрея Коболева. Торги в итоге не состоялись.

Отметим, в октябре 2018 года часть автопарка "Нафтогаза" передали военным.