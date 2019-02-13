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Уряд погодив продаж елітних авто "Нафтогазу"

Новини » Політика    13.02.2019 - 15:47
Уряд погодив продаж елітних авто "Нафтогазу"
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Нафтогаз" планує продати 13 автомобілів Mercedes Benz

Кабінет міністрів України на засіданні 13 лютого погодив продаж декількох елітних автомобілів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України". Відповідні документи є у розпорядженні РБК-Україна.

У пояснювальній записці до проекту розпорядження зазначається, що з метою підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності та оптимізації витрат пропонується погодити продаж 13 транспортних засобів. Також вказується, що рішення про відчуження погоджено з правлінням НАК.

Повідомляється, що ці авто знаходяться на балансі підприємства, але не використовуються у виробничій діяльності. Продаж буде здійснюватися за ринковою ціною шляхом продажу із застосуванням системи ProZorro.Продажі.

Зазначимо, погоджено реалізацію 8 автомобілів Mercedes Benz бізнес-класу, трьох Mercedes Benz представницького класу, а також одного автобуса.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в 2016 році розгорівся скандал у зв'язку з планами НАК придбати бронеавтомобіль Mercedes Benz S600 Guard за більш ніж 5 млн. гривень для голови правління Андрія Коболєва. Торги в підсумку не відбулися.

Зазначимо, в жовтні 2018 року частина автопарку "Нафтогазу" передали військовим.

 

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