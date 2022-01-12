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Уряд Словаччини схвалив угоду про оборону з США

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Братислава, Середа 12 січня 2022 18:23
Уряд Словаччини схвалив угоду про оборону з США Фото: Словаччина схвалила угоду про оборону з США (facebook.com/ukr.embassy.usa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Словаччини схвалив угоду про оборону з США. Договір передбачає можливість використання американськими військовими двох авіабаз на території країни та отримання додаткової фінансової допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Це важлива ознака того, що уряд діє відповідально у зовнішній політиці, політиці безпеки і оборони", - цитує агентство заяву міністра закордонних справ Словаччини Івана Корчока.

За його словами, угода з США про оборону слідує за аналогічними договорами 23 інших країн НАТО, включаючи розташовані на східному кордоні Альянсу. Документ має ратифікувати парламент і підписати президент Словаччини.

Відповідно до угоди США зможуть використовувати об'єкти в аеропортах в Сліачі і Малацкі. При цьому інші конкретні плани затверджуватися новими договорами. Крім того, Словаччина зможе претендувати на отримання 100 млн доларів з американських фондів.

Нагадаємо, 12 січня у Брюсселі пройшло засідання Ради Росія-НАТО. За його підсумками генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у разі вторгнення РФ в Україну блок може збільшити присутність на східному фланзі.

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