Уряд зробив ще один крок до приватизації Ощадбанку

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту розпорядження, у кінці 2016 року між урядом України, Ощадбанком та ЄБРР було підписано Меморандум порозуміння, який передбачає надання Ощадбанку підтримки з боку ЄБРР в розробці та впровадженні комплексної програми трансформації з метою його комерціалізації та підготовки до приватизації.

"Також слід зазначити, що урядом 02.09.2020 схвалено оновлені Засади стратегічного реформування державного банківського сектору, одним із пріоритетів яких є зменшення частки держави в банківському секторі України", - зазначається в документі.

Згідно з попередньою дорожньою картою потенційного входження ЄБРР до капіталу Ощадбанку одними з умов є схвалення Кабінетом міністрів України Стратегії та підписання листа-мандата між банком та ЄБРР.

"Підписання листа-мандата між банком та ЄБРР передбачає можливість залучення банком від ЄБРР довгострокового кредиту у формі субординованого боргу об'ємом до 100 мільйонів євро в еквіваленті з опцією конвертації у звичайні акції банку", - йдеться в документі.