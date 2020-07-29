Уряд вирішив погасити заборгованість із виплати субсидій та пільг

Кабінет міністрів визначив порядок погашення заборгованості бюджету з виплат за житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Борги утворилися станом на 1 січня 2020 року.

Постанова "Питання погашення заборгованості за надані пільги та житлові субсидії населенню" схвалена на засіданні уряду 29 липня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, до 2020 року пільги та субсидії населенню на оплату житлово-комунальних послуг надавалися виконавцями послуг шляхом зменшення плати за послуги з подальшим відшкодуванням відповідних витрат за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам.

У зв’язку зі змінами у законодавстві в 2020 році пільги та житлові субсидії надаються громадянам у грошовій формі та фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, головним розпорядником яких визначено Міністерство соціальної політики України.

Однак у державному бюджеті України на 2020 рік немає окремої бюджетної програми для погашення зареєстрованої в органах Казначейства кредиторської заборгованості за надані населенню житлові субсидії та пільги на оплату житлово-комунальних послуг, що залишилася непогашеною станом на 1 січня 2020 року.

"Проектом акта передбачено запровадження механізму погашення перед виконавцями житлово-комунальних послуг заборгованості місцевих бюджетів за пільгами та житловими субсидіями за рахунок коштів бюджетної програми "Виплата пільг і житлових субсидій громадянам", - йдеться в документі.

Нагадаємо, змінами до бюджет-2020, які були ухвалені у квітні, на 8,2 млрд гривень скорочено видатки на пільги та субсидії.

Нагадаємо, фінансів України Сергій Марченко заявив, що український уряд не має наміру скорочувати субсидії на 2021 рік.