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Уряд дозволив "Укргазбанку" видати кредит "Нафтогазу" на 3 млрд гривень

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Україна, Середа 23 березня 2022 13:06
Уряд дозволив "Укргазбанку" видати кредит "Нафтогазу" на 3 млрд гривень Фото: Нафтогаз отримає кредит Укргазбанку на 3 млрд гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів України дозволив державному "Укргазбанку" надати кредит НАК "Нафтогаз України". Кредитна лінія виділяється на суму до 3 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження від 21 березня 2022 р. № 235-р.

Згідно з документом, надало дозвіл "Укргазбанку" на правочин із загальним лімітом 3 млрд гривень шляхом укладення кредитного договору про надання кредиту у формі відновлювальної кредитної лінії.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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