Близько 200 тисяч сімей не змогли отримати субсидію після посилення вимог
Перед опалювальним сезоном близько 200 тисяч українських домогосподарств не змогли отримати субсидії. Перешкодою стає депозит в банку або відсутність роботи у членів сімей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра соціальної політики Віталій Музиченка, якого цитує прес-служба міністерства.
"Близько 200 тисяч домогосподарств з 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію", - сказав він.
Музиченко зазначив, що серед найчастіших причин відмови у призначенні субсидій - наявність депозитів понад 100 тис. грн, більше одного житлового приміщення у власності або наявність безробітних членів сімей, які не перебувають на обліку у центрі зайнятості.
Водночас він заявив, що для цих сімей є можливість отримати субсидію у майбутньому. "Це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватись. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась", - сказав Музиченко.
Відзначимо, Кабінет міністрів України суттєво змінив порядок призначення житлових субсидій. За новими правилами з 1 травня субсидій позбавляють у разі наявності депозитів в банках на 100 тисяч гривень, купівлі валюти так інших покупок на 50 тисяч гривень
Нагадаємо, станом на початок жовтня 2021 року житлові субсидії оформили більше 2,5 млн українських сімей. На кінець минулого опалювального сезону субсидії отримували майже 3 млн сімей.