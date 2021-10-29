Близько 200 тисяч сімей не змогли отримати субсидію після посилення вимог

Перед опалювальним сезоном близько 200 тисяч українських домогосподарств не змогли отримати субсидії. Перешкодою стає депозит в банку або відсутність роботи у членів сімей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра соціальної політики Віталій Музиченка, якого цитує прес-служба міністерства .

"Близько 200 тисяч домогосподарств з 2,5 мільйона, які перевірялися цього року, не пройшли верифікацію", - сказав він.

Музиченко зазначив, що серед найчастіших причин відмови у призначенні субсидій - наявність депозитів понад 100 тис. грн, більше одного житлового приміщення у власності або наявність безробітних членів сімей, які не перебувають на обліку у центрі зайнятості.

Водночас він заявив, що для цих сімей є можливість отримати субсидію у майбутньому. "Це не означає, що вони втратили право на субсидію, адже ситуація може змінюватись. Наприклад, може зменшитися сума заощаджень на депозитному рахунку або ж непрацююча раніше людина працевлаштувалась", - сказав Музиченко.