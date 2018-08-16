Уряд може розширити повноваження екологічної інспекції у Донецькій та Луганській областях
Можливість розширення повноважень екоінспекції перебуває на стадії обговорення
Уряд України розглядає можливість розширення повноважень екологічної інспекції на території Донецької та Луганської областей. Про це сьогодні під час координаційної ради з питань реалізації Національної стратегії управління відходами повідомив віце-прем’єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко, передає кореспондент РБК-Україна.
За його словами, є проблеми з екологією в Луганській та Донецькій області.
"В цьому протоколі Мінекономіки дає доручення для того, щоб вони відпрацювали це питання по можливості проведення таких перевірок і подивилися по нормативних актах, де нам потрібно це прийняти", - сказав Зубко.
У свою чергу міністр екології та природніх ресурсів Остап Семерак зазначив, що можливість розширення повноважень екоінспекції на території Донецької і Луганської областей на разі перебуває на стадії обговорення.
"Стосовно мораторію (на проведення екоінспекцією перевірок у Донецькій та Луганській областях, - ред.) - ми сьогодні перебуваємо в урядовій дискусії. Навіть я готовий проект постанови на розгляд Кабінету міністрів про розширення повноважень екоінспекції якраз у перевірках під час дії мораторію, і я думаю, що ми знайдемо правильне рішення", - зазначив Семерак.
Нагадаємо, раніше Зубко повідомляв, що в Україні спалюється 2,7% відходів, ще 3% йдуть на повторну переробку.
"Якщо взяти, наприклад, Європейський союз, то там ця частка доходить до 26%. Якщо говорити про переробку відходів, то ситуація набагато гірша: 43% - ЄС на сьогоднішній день переробляє, а в Україні ця цифра складає 3%", - сказав він.
Також повідомлялося, що в Україні 99% сміттєзвалищ не відповідають сучасним екологічним нормам.
За його словами, серед тієї величезної кількості сміттєзвалищ, які є на території України, 99% - це ті сміттєзвалища, які на сьогодні не відповідають сучасним екологічним вимогам.